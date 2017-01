Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Boris Krabonja Foto: MMC RTV SLO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Boris Krabonja

11. januar 2017 ob 13:01

Ljubljana - MMC RTV SLO

Pri treh upokojenkah smo naleteli na resen problem, ena od njih je zbolela za hudo akutno pljučnico, saj stanovanja praktično ni ogrevala.

Predstavnik društva Upornik opozarja, da so v času hidega mraza močno ogroženi predvsem tisti prebivalci države, ki so v socialni stiski in ne zmorejo plačevati višjih položnic za ogrevanje.