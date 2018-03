Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Boris Vezjak Foto: BoBo Dodaj v

Boris Vezjak

15. marec 2018 ob 14:31

Maribor - MMC RTV SLO

Volilno telo v Sloveniji je preveč paranoidizirano, neracionalno in največkrat podvrženo načelom kolektivne histerije, kar so razmere, v katerih nato zmagujejo laži, manipulacije, teorije zarot in 'novi obrazi', kolikor v njih še ni bilo pravočasno zasejano seme patološkega dvoma. Iz tega razloga, nobenega drugega, si pri nas skorajda nihče ne upa ustanavljati novih strank več kot dva meseca pred volitvami: obstaja kakšen boljši dokaz domače politične psihopatije?

Boris Vezjak s Filozofske fakultete Maribor o odstopu Mira Cerarja in prihajajočih parlamentarnih volitvah, MMC.