Borut Pahor

7. januar 2017 ob 14:49

Maribor - MMC RTV SLO

Mislim, da je to odhod šampionke, ki je pustila veliko dolgo in slavno sled, ne samo v slovenskem smučanju in športu, in navdahnila tako veliko mladih, ne samo za šport, ampak zato, da je treba vlagati v svoje delo, v svoje znanje, v svoj talent. Pustila je tako močen navdih, da ji moramo biti od srca hvaležni.

Slovenski predsednik Borut Pahor ob tekmovalnem slovesu najboljše slovenske smučarke Tine Maze.