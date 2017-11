Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Boštjan Jazbec. Foto: BoBo Dodaj v

Boštjan Jazbec

16. november 2017 ob 20:11

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ničesar se ne bojim, saj dejstva in številke govorijo same zase. V tem trenutku moram kot guverner skrbeti za zakonitost delovanja Banke Slovenije in za njeno neodvisnost, kar mi je naloženo z zakonom.

Guverner banke Slovenija se ne boji revizije Računskega sodišča, Radio Slovenija