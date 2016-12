Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 5 glasov Ocenite to novico! Boštjan Napotnik. Foto: MMC/Miloš Ojdanić Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Boštjan Napotnik

23. december 2016 ob 13:23

MMC RTV SLO

Svet je postal poln podatkovja. Nogomet je lep primer. Včasih smo se pogovarjali, kdo lepše dribla, to so bile neoštevilčene zadeve, to so bili poeti, športni umetniki. Na oko si videl, kdo igra drugače, Trifon Ivanov pa je igral kot beton. Zdaj so v ospredju statistiki. Ko se pogovarjamo o Messiju in Ronaldu, se pogovarjamo o odstotkih končanih driblingov, golov zunaj kazenskega prostora ... Številke so dale dodatno dimenzijo, a ne more imeti vse dokončnega odgovora v številkah. Nekaj mora biti tudi v slogu, zame na koncu odločilni dejavnik predstavljajo čustva.

Boštjan Napotnik o tem, kako so številke zavladale tudi v nogometu; Številke.