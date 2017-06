Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Boštjan Udovič je med drugim strokovnjak za diplomatske študije in mednarodno politično ekonomijo. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Boštjan Udovič

18. junij 2017 ob 14:02

MMC RTV SLO

Nemške banke in svetovne banke zagotovo. One so dobile oziroma dobivajo večinoma poplačane kredite, zato so tudi pritiski tako močni, da se dolg Grčiji ne odpiše. Tukaj je težava dvojna - Evropska unija tudi zaradi pritiska nemških in svetovnih bank Grčiji ne želi odpisati dolga, po drugi strani pa je edina stvar, ki jo Grčija zares pričakuje, ta, da ji bodo prej ko slej dolg odpisali. Gre za zgodbo, v kateri želijo drug drugega pretentati, tipična balkanska metoda "nadmudrivanja" in posledice so vidne - res se nič ne zgodi.

Profesor mednarodnih odnosov o tem, kdo je zmagovalec grške krize, MMC