Damjan Osredkar

14. maj 2018 ob 13:34

Ljubljana - MMC RTV SLO, Val 202

Za to, da se kaj premakne naprej, je res pomembno, da se skupina ljudi organizira in deluje proaktivno. Dve leti pred prihodom zdravila v Slovenijo smo začeli pogovore s soudeleženci pri procesu sprejetja zdravila. Ko je zdravilo prišlo na trg v ZDA, smo bili pripravljeni in ga začeli uporabljati dva meseca pozneje.

Predstojnik kliničnega oddelka za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo ljubljanske Pediatrične klinike je z ekipo dosegel, da so bolniki s spinalno mišično atrofijo začeli dobivati zdravilo, ki ustavi napredovanje bolezni. Postal je Ime tedna na Valu 202.