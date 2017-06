Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Dejan Židan Foto: MMC/Miloš Ojdanić Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Dejan Židan

13. junij 2017 ob 11:08

MMC RTV SLO

Moram vam povedati anekdoto, ki je resnična: lani sem imel možnost, da sem prišel na splošno avdienco pri svetem očetu. In seveda, kot vsi Slovenci, ki pridejo k svetemu očetu, smo bili obveščeni, da papež pozna slovensko potico. Mislim, da mu tudi večina ljudi to prinese. Tako se je kar nasmehnil, ko je videl, da imam potico v rokah. To je sicer taka zanimiva zgodba, ki pa kaže na to, da je naša potica svetovno pomemben prehranski proizvod.

Kmetijski minister Dejan Židan v intervjuju za MMC.