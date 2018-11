Donald Trump Foto: Reuters Dodaj v

Donald Trump

28. november 2018

Washington

Eden od problemov je ta, da ima veliko ljudi, kot sem jaz, zelo visoko raven inteligence, ampak nujno nismo taki verniki. Če pogledaš naš zrak in našo vodo, sta trenutno rekordno čista.

Ameriški predsednik ve, da podnebne spremembe niso težava in jih ne povzročajo človeške dejavnosti, pa naj znanstveniki (tudi njegovi) izdajajo poročila, ki pravijo nasprotno, kolikor si želijo. To mu namreč pravi njegov instinkt in dejstvo, da je izjemno inteligenten, STA