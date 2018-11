Društvo mrtvih peesnikov. Foto: Borut Peterlin Dodaj v

Društvo mrtvih pesnikov

20. november 2018 ob 14:59

Ljubljana - MMC RTV SLO

Za slovenske skupine je največja težava to, da ne znamo pogledati čez rob Slovenije in smo ujeti v majhnost te dežele. Če bi pokukali čez mejo, bi se nam prej ali slej odprla obzorja. To je prihodnost slovenske glasbe.

Zasedba Društvo mrtvih pesnikov, MMC.