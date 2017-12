Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Frans Timmermans. Foto: EPA Dodaj v

Frans Timmermans

7. december 2017 ob 12:42

Bruselj - MMC RTV SLO

Najprej naj bom zelo jasen: to je spor o meji med dvema članicama EU in Evropska komisija upa, da je lahko to vprašanje rešeno brez odlašanja v konstruktivnem dialogu med dvema članicama.

Prvi podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans je upa, da bosta Slovenija in Hrvaška spor o meji rešili brez odlašanja v konstruktivnem dialogu, sam pa je pripravljen pri tem pomagati, STA.