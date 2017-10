Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Geza Filo Foto: MMC/Miloš Ojdanić Dodaj v

Geza Filo

31. oktober 2017 ob 07:16

Ljubljana - MMC RTV SLO

Predvsem zunaj Prekmurja, tu v Ljubljani in okolici, se evangeličanstvo rahlo širi in na to smo zelo ponosni. Naš način, evangeličansko-luteranski način nagovarjanja vernikov je demokratičen, nihče nikogar k ničemur ne sili, pri nas ni proselitizma (spreobračanja, op. a.). Ljudje, mislim, to vidijo in pridejo. To je naš način nagovarjanja.

Evangeličanski škof o tem, da je Evangeličanska cerkev augsburške veroizpovedi ena redkih Cerkva, ki pridobiva nove člane, MMC