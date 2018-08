Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Herman Uranič. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Herman Uranič

7. avgust 2018 ob 20:23

Kredarica - MMC RTV SLO

Kar se tiče druge kulture, pa je še vedno ni, predvsem glede smeti in spoštovanja hišnega reda. Recimo, namestili smo koše, pa ljudje še vedno smeti mečejo povsod drugje. Pa razgrajanje v nočnih urah, ko ne spoštujejo pravil o nočnem miru, me zelo moti. Ravno danes smo imeli skupino, ki je v sobah razgrajala do 2. zjutraj. Ne morem učiti ljudi kulture, opomnimo jih, drugega pa ne moremo. Počasi bo bolje. Sicer je res, da je Kredarica znana po tem, da se tu ob koncih tedna razlega glas harmonike. To ni težava, toda do neke normalne ure.

Oskrbnik Triglavskega doma na Kredarici o gorniški kulturi; MMC.