Direktor AVP-ja Igor Velov. Foto: BoBo

Igor Velov

27. december 2016 ob 14:27

MMC RTV SLO

Stanje duha in odnos družbe se v prometu odražata skozi tri stvari. Alkohol je težava slovenske družbe. Poleg tega samomorilnost, saj je vsaj od pet do deset smrtnih nesreč na leto, pri katerih je očitno, da je šlo za samomor. Vendar če ni nekega poslovilnega pisma, jih policija ne more obravnavati kot samomor, kot na primer, ko je voznik močno pospešil pred cestninsko postajo in se zaletel vanjo. Ali pa ko je voznik po telefonskem pogovoru z ženo sredi avtoceste obrnil in začel voziti v napačno smer. Težava, s katero se spoprijemamo, je tudi zdravstveno stanje voznikov, saj imamo na cesti veliko ljudi z najrazličnejšimi boleznimi, med katerimi je tudi demenca.

Direktor Javne agencije RS za varnost prometa (AVP) o vzrokih nesreč; MMC.