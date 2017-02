Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Ivo Svetina. Foto: Bobo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ivo Svetina

21. februar 2017 ob 14:25

Ljubljana - MMC RTV SLO

Jezik se je rodil iz človekove želje, celo nuje, da poimenuje svet, v katerega se je rodil. Svoje roke, ženske dojke, temne oči svojih otrok, zvezde v globini črnine nočnega neba, ki so ga toliko plašile kot vabile. Sladke sadeže na drevesu spoznanja, zaradi katerih se je dvignil, vzravnal in se ločil od svojih bratov in sester, s katerimi se je premikal skozi pragozd in se sporazumeval z znaki, zvoki, glasovi.

Poslanica Iva Svetine, predsednika Društva slovenskih pisateljev, ob mednarodnem dnevu materinščine.