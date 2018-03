Jasna Podreka

2. marec 2018 ob 14:31

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ljudje, ki sami niso prestali teh preizkušenj, stežka razumejo, kako težko se je soočiti z njimi. Spolno nasilje je zelo kompleksno in pogosto ni jasno, kje je meja. Lahko se celo zgodi, da je kdo privolil v spolni odnos ali pa je lahko šlo samo za neke opolzke opazke, pa še zmeraj govorimo o nasilju, saj je pri tem ključno, v kakšnem razmerju sta bili osebi. Kot so pokazali afera Weinstein in več primerov v Italiji, sam konsenz ni odločilen, ker je lahko tudi izsiljen. Kritiki so žrtvam očitali, da so vendarle privolile v spolni stik in da to kaže, da jih žene zgolj želja po uničenju teh moških. Pri tem pa so popolnoma spregledali vprašanje položaja moči. Seveda ne moreš biti v enakopravnem odnosu z nekom, od katerega je odvisna tvoja kariera in navsezadnje celo eksistenca.

Sociologinja, asistentka na ljubljanski filozofski Fakulteti in prostovoljka na SOS-telefonu za ženske in otroke, Mladina.