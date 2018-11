Karl Erjavec. Foto: BoBo Dodaj v

Karl Erjavec

12. november 2018 ob 22:26

Ljubljana - MMC RTV SLO

Pri minus 20 stopinjah me verjetno zebe, ampak ne v tolikšni meri, da bi zaradi tega jamral.

Obrambni minister Karl Erjavec je danes v zvezi s poročanjem medijev o neprimerni obutvi slovenskih vojakov na vojaški vaja Nata na Norveškem dejal, da s terena ni bilo prijav v zvezi z opremo, vojaki pa so bili opremljeni po standardih Nata. Erjavec je seznanjen tudi z znamko čevljev, ki so jih nosili vojaki, in, kot je pojasnil, ima takšne tudi doma.