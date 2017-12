Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Laibach. Foto: Matjaž Tavčar Dodaj v

Laibach

8. december 2017 ob 13:30

Ljubljana - MMC RTV SLO

Kot je povedal že Kardelj, sreče človeku ne more dati niti država, niti sistem, niti politična stranka. Srečo si lahko človek izumi samo sam, toda ne zares popolnoma sam kot posameznik, ampak po možnosti v enakopravnih odnosih z drugimi ljudmi, torej v kolektivu, družini, narodu … To bo verjetno kar držalo. Če bi bila sreča dejansko samo domena posameznika, ki je ne bi delil z drugimi, bi to pomenilo, da gre za egoistično in torej precej žalostno obliko sreče, ki to ne bi zares bila ...

Član skupine Laibach Ivan Novak v pogovoru za MMC.