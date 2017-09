Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Luka Dončić. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Luka Dončić

18. september 2017 ob 00:35

Carigrad - MMC RTV SLO

Nenormalno dobro se razumemo v ekipi, to je bil eden izmed ključev do zmage. Nisem mogel več pomagati soigralcem, a kaže, da me sploh niso več potrebovali (smeh). Super fantje so! Neverjeten občutek je, da sem tudi v prvi peterki prvenstva. Hvala navijačem in vsej Sloveniji, ki nas je podpirala do konca! Ponosen sem, da sem Slovenec.

Eden od junakov slovenske reprezentance se je v 3. četrtini poškodoval, a to ni omajalo njegovih soigralcev, dali so vse od sebe in osvojili zlato; MMC.