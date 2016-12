Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Marjan Batagelj Foto: MMC/Miloš Ojdanić Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Marjan Batagelj

30. december 2016 ob 13:23

MMC RTV SLO

Mi se bojimo v Sloveniji povedati, da je neki izlet vreden petsto evrov. Takoj rečejo – a si ti nor?! Kaj pa mu boste dali za petsto evrov? In jaz pravim doživetje. Personificirano in postreženo na pladnju. In to danes iščejo ti bogati gostje, za katere mislimo, da so bogati samo v sobi za tisoč evrov. Dejansko pa so bogati zato, ker hočejo imeti najbogatejšo izkušnjo.

Prvi človek Postojnske jame o razvoju turistične ponudbe, MMC