Marjan Hočevar. Foto: zasebni arhiv

Marjan Hočevar

21. avgust 2018 ob 14:34

Ljubljana - MMC RTV SLO

Desezonizacija pa pomeni, da se Ljubljana ne more več zanašati na turiste, ki gredo na Hrvaško. To je malo boleče in zato se ne govori veliko o tem.

Marjan Hočevar s katedre za analitsko sociologijo na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani o številu turistov v Ljubljani, MMC.