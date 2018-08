Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 5 glasov Ocenite to novico! Marjan Šarec. Foto: BoBo Dodaj v

Marjan Šarec

11. avgust 2018 ob 13:43

Ljubljana - MMC RTV SLO

Gospod Janez Janša ima izrazit smisel za tovrstno pisanje in včasih mu kakšna zadeva uspe tako, da me nasmeji. Sicer pa na njegovem mestu ne bi bil tako suveren v očitkih, saj je znano, da so tudi njegovi kadri naredili precej škode.

Marjan Šarec je v intervjuju za Sobotno prilogo komentiral izjave predsednika SDS-a, da Slovenija dobiva vlado "globoke države", kar je pospremil z besedami, da so to t. i. haikuji, ki jih vedno z veseljem prebere, Delo.