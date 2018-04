Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Marko Pavliha. Foto: BoBo Dodaj v

Marko Pavliha

3. april 2018 ob 14:38

Ljubljana - MMC RTV SLO

Tudi v stroki se žal preredko zgodi, da bi bila soglasna glede katerega koli vprašanja, to morda še posebej velja za pravnike. A tokrat se vsi strinjamo, ne glede na to, da smo v preteklosti nekateri imeli pomisleke glede vsebine arbitražnega sporazuma. Zdaj smo vsi enotni, da je bila arbitražna odločba sprejeta, da je del mednarodnega in evropskega prava ter da jo morata obe strani absolutno in brezpogojno spoštovati.

Slovenski pravnik o pozivu, ki ga je skupina slovenskih pravnikov naslovila na hrvaški politični vrh in hrvaške pravnike, MMC.