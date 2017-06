Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Priložnostno znamko z motivi Jožeta Plečnika je na pobudo slovenskega veleposlaništva v Pragi ob Plečnikovem letu izdala češka pošta. Foto: Češka pošta Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Martin Elkan

8. junij 2017 ob 13:47

Praga - MMC RTV SLO

Češka pošta ne pozablja na preteklost in se z znamkami poklanja osebnostim, ki so s svojim delom prispevale k razvoju družbe, ki so na svojih področjih določali smernice in zaradi katerih se naša civilizacija premika naprej. Jože Plečnik nedvomno spada med te velikane in znamka z njegovo podobo je opomnik njegove pomembnosti za našo državo.

Direktor češke pošte ob izdaji znamke s podobo slovenskega arhitekta Jožeta Plečnika, STA