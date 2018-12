Matej Puc kot Danton v predstavi Dantonova smrt, MGL. Foto: MGL/Peter Giodani Dodaj v

Matej Puc

17. december 2018 ob 14:47

Maribor - MMC RTV SLO

Ne zdi se mi smiselno govoriti o nečem, treba je poskusiti. Ne mi govoriti: 'Veš, tukaj bi zdaj jaz rad to in to naredil.' Kar naredi to, ne govori. No, vsaj zame je to najprimernejša metoda. Raje naredim, kot analiziram. Šele tako vidiš, ali nekaj funkcionira ali ne in kaj bi bilo treba spremeniti, da bi delovalo.

Igralec Mestnega gledališča ljubljanskega, Večer.