Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.7 od 6 glasov Ocenite to novico! Matej Tonin. Foto: BoBo Dodaj v

Matej Tonin

26. avgust 2018 ob 15:02

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ljudmila Novak je imela v stranki zelo široko podporo. To se je kazalo tudi na kongresih, celo ko je imela protikandidata, je dobila 75 odstotkov glasov. Nova Slovenija ima zveste člane, zveste volivce, čeprav so nas mnogi odpisovali. Naši ljudje torej zaupajo presoji vodstva in ga podpirajo. Toda ali ste vi, ki ste pozdravljali pozicijo Ljudmile Novak, mojo odprto politiko pa kritizirali, kadarkoli volili NSi? Vem, da ne boste odgovorili, toda to je za nas temeljno vprašanje. Prišli smo namreč do točke, ko smo se vprašali, s kom sploh lahko sodelujemo, če ne gremo niti z levimi niti s SDS. Pa tudi, ali smo mi največji pravičniki in načelniki, za katere je dobra samo večna opozicija. Vendarle si vse stranke prizadevajo, da pridejo v vlado in da v njej uresničijo svoja zavzemanja. Druga stvar pa je bila, da politika Ljudmile Novak v odnosu do Janše ni dajala rezultatov, ki smo jih pričakovali. Ko smo jo spremenili, smo dobili skoraj 10.000 več glasov v primerjavi s predsedniškimi volitvami in 15.000 več glasov v primerjavi z zadnjimi državnozborskimi volitvami.

Predsednik NSi-ja o tem, zakaj so spremenili politično taktiko, Dnevnik.