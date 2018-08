Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 5 glasov Ocenite to novico! Mateja Vraničar Erman. Foto: BoBo/Borut Živulović Dodaj v

Mateja Vraničar Erman

25. avgust 2018 ob 14:46

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zgodovina nas uči, da je en gospodarski cikel dolg sedem ali osem let, zdaj traja dokaj visoka gospodarska rast že peto leto. Čas obrata v gospodarskem ciklu je torej vedno bliže. A za naslednji dve leti nam Umar še vedno napoveduje dokaj visoke stopnje gospodarske rasti, drži pa, da so nekoliko nižje od lanske in pričakovane letošnje. Zaradi previdnosti pa ni odveč, da se zazremo tudi dlje v prihodnost.

Finančna ministrica, Večer v soboto