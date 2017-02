Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Matevž Čelik. Foto: Peter Giodani Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Matevž Čelik

22. februar 2017 ob 19:22

Ljubljana - MMC RTV SLO

Verjetno ima vsak od nas svojo predstavo, kje si želi živeti. A bolj kot kje, je pomembno kako. Prepričan sem, da si vsi želimo živeti v prostorih, ki bodo vključujoči in do vseh prijazni, v krajih, kjer bo vsak, ne glede na to, od kod je, lahko uresničeval svoje priložnosti, v okolju, ki ne bo onesnaženo. To so naloge arhitekture za prihodnost.

Matevž Čelik, direktor Muzeja za arhitekturo in oblikovanje (MAO).