Matthew d'Ancona

24. september 2017 ob 14:10

Ljubljana - MMC RTV SLO

Izgubili smo zaupanje, da bo imelo razkritje slabega vedenja politikov dejanske posledice. Zelo zanimivo je opazovati ljudi, kako se recimo ljudje odzivajo na Trumpa. Povlekel je že poteze, ki bi, če bi jih potegnili njegovi predhodniki, vodili do impičmenta. Tako pa pravijo: ah, to je Trump. To je treba spremeniti: to mentaliteto, da nimamo moči, da ne moremo ničesar storiti, da so politiki nedotakljivi. To ni res.

Ugledni britanski novinar in kolumnist komentira odzivanje na ravnanja politikov; MMC.