Melania Trump

Melania Trump

24. marec 2018 ob 14:17

Washington - MMC RTV SLO

Pogum vidim v ženskah, ki so preživele surov napad in govorijo proti nasilju ter učijo mlada dekleta, kaj pomeni spoštovanje same sebe. Pogum vidim v ženski, ki kot prva služi v oboroženih silah svoje države in pomaga v boju proti teroristom. Vidim ga tudi v ženskah, ki tvegajo lastna življenja za to, da ženske in dekleta v Iraku ne bodo več podvržene grozotam trgovine z ljudmi, pobijanja in posilstev.

Prva dama ZDA Melania Trump je bila v petek glavna govornica na slovesni letni podelitvi mednarodnih nagrad pogumnim ženskam, ki jo State Department organizira od leta 2007, STA.