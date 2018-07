Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Melania Trump. Foto: Reuters Dodaj v

Melania Trump

25. julij 2018 ob 14:46

Nashville - MMC RTV SLO

Želim se še naprej učiti in verjamem, da je treba zgodaj začeti izobraževati mlade mamice in otroke o nevarnosti mamil. Verjamem, da več ko govorimo o tem, manjši bodo občutki krivde in sramu.



Prva dama ZDA je obiskala otroško bolnišnico Monroe Carell v Nashvillu, kjer zdravijo otroke odvisnikov od mamil in njihove matere.