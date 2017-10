Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Milan Brglez. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Milan Brglez

25. oktober 2017 ob 21:18

Ljubljana - MMC RTV SLO

Kot pravi Oton Župančič, domovina je ena, nam vsem dodeljena. In za to domovino so se borili naši ljudje v prvi svetovni vojni, med Maistrovimi borci, v Tigru, v narodnoosvobodilni borbi in v osamosvojitveni vojni. Zato je prav, da to domovino, njen jezik in njene dobrobiti ohranimo za tiste, ki pridejo za nami.

Milan Brglez, predsednik državnega zbora na osrednji slovesnosti ob dnevu suverenosti v Pivki, STA.