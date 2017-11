Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Milan Brglez Foto: BoBo Dodaj v

Milan Brglez

27. november 2017 ob 22:09

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zame je bistveno sporočilo, ki ga s spremembo ustave država pošilja javnosti, to, da je treba javno in zasebno šolstvo razmejiti, ne pa, da je zasebno šolstvo neželeno in ga je treba zato kaznovati.

Predsednik DZ-ja je zagotovil, da ne bo nikoli podprl nobene rešitve, ki bi posegla v že pridobljene pravice. STA