Miro Cerar

26. december 2016 ob 10:06

Ljubljana - MMC RTV SLO

Osamosvojitev je bila dosežek vsega prebivalstva. Država ni nekaj imaginarnega in neotipljivega. Država niso zgolj pravni zapisi, zakonodaja, dogajanje v parlamentu, seje vlade, delovanje državnih institucij, država je skupnost. Vsi smo pomembni kamenčki našega mozaika. Državnost niso zgolj politične odločitve. Izkazujemo jo tudi v ravnanju do sočloveka. V spoštovanju lastne domovine, njenih simbolov in zgodovine. Slovenija je znana kot država delavnih in pogumnih ljudi. Premoremo vztrajnost in trmo, ki nas v težkih časih krepita v prepričanju, da bomo zmogli.

Premier Miro Cerar ob dnevu samostojnosti in enotnosti.