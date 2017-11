Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Predsednik vlade je ostro komentiral dogajanje v UKC-ju. Foto: BoBo Dodaj v

Miro Cerar

9. november 2017 ob 14:26

Ljubljana - MMC RTV SLO

Vsi vidimo, da so razmere na otroški srčni kirurgiji nesprejemljive. Vodstvu so ušle vse niti nadzora. Sami pa ocenjujejo, da težav ni, to je naravnost neverjetno. Zato pričakujem, da se na čelo UKC-ja Ljubljana imenujejo kompetentne in zaupanja vredne osebe. Taki, ki bodo dovolj močni, pogumni in odgovorni, da bodo zasledovali interes in potrebe pacientov. Ne želim voditi države, kjer starši ne bodo mogli zaupati slovenskim zdravstvenim institucijam in bodo v strahu za zdravje otrok.

Premier po vladi seji; MMC.