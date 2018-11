Miro Cerar. Foto: BoBo Dodaj v

Miro Cerar

21. november 2018 ob 13:57

Ljubljana - MMC RTV SLO

V Sloveniji imamo nekaj sto beguncev, naše meje so nadzirane, Slovenija je varna država in zato, da bomo lahko varni, sodelujemo s sosednjimi in drugimi državami v svetu, da bomo lahko tiste, ki res ilegalno skušajo priti v Slovenijo, še naprej učinkovito zaustavljali in jih vračali v države izvora.

Zunanji minister je kritiziral opozicijo, češ da "straši ljudi z zavajanjem, številnimi neresnicami in namenskimi lažmi", da bi pridobivala politične točke, STA