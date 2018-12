Dodaj v

Miro Cerar

15. december 2018 ob 15:02

Washington - MMC RTV SLO

Prepričan sem, da danes odpiramo novo poglavje v odnosih z ZDA. Ne le, da smo utrdili dosedanje dobre odnose, ampak smo si tudi iskreno povedali, kje jih lahko izboljšamo in kje vidimo težave.

Američani razumejo, da smo poznavalci Balkana, Srednje Evrope in Sredozemlja in nismo le vir informacij, ampak nekdo, ki zna svetovati in vplivati na zadeve.

Slovenski zunanji minister Miro Cerar po pogovoru z ameriškim državnim sekretarjem Mikom Pompeom in s svetovalcem za nacionalno varnost Johnom Boltonom v Washingtonu.

Vir: STA