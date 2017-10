Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Miroslav Gregorič Foto: BoBo Dodaj v

Miroslav Gregorič

16. oktober 2017 ob 13:19

Ljubljana - MMC RTV SLO

Če bi alarm pokazal, da gre za sredstva za nakup opreme, ki je prepovedana po resolucijah Združenih narodov, gre za alarm. Če gre za finančne aktivnosti ljudi, ki so na tem spisku, gre za alarm. Če gre za vstop ljudi, ki so na teh spiskih, v Slovenijo, gre za alarm. To pa še ne pomeni samodejno, da je bil konkreten transfer (...) kazniv.

Strokovnjak za jedrsko varnost, ki ga je zaslišala Preiskovalna komisija DZ-ja za preiskovanje sumov pranja denarja v NLB-ju in Novi KBM, je prepričan, da bi moral v primerih, kot so bila nakazila iranske banke NLB-ju, vsekakor zazvoniti alarm, ki bi ga bilo treba nato preveriti in ugotoviti, ali je upravičen ali lažen. STA