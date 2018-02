Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Zobozdravstvo Foto: EPA Dodaj v

Pacientka Andreja

19. februar 2018 ob 12:21

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ko sem končno dobila zdravnico, mi je razložila, da so časi, kakršni so, in da oni ne pišejo napotnic, ki se njih ne tičejo, ker dobivajo penale, in v tem primeru ni pripravljena tvegati.

Pacientki je osebna zdravnica razložila, zakaj ji ne more napisati napotnice za poseg, za katerega je napotnico že imela, a je ta zaradi sprememb v napotitvah postala neveljavna, Radio Slovenija.