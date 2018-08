Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Robert Waltl. Foto: BoBo Dodaj v

Robert Waltl

6. avgust 2018 ob 14:55

Ljubljana - MMC RTV SLO

Za Slovenijo in judovsko skupnost pri nas je ta dogodek ogromnega pomena. Slovenija do zdaj ni imela spomenika za slovenske Jude, žrtve holokavsta. To je prvi takšen spomenik, ki pa ni klasičen, saj žrtve skuša personalizirati.

Predsednik Judovske skupnosti v Sloveniji ob položitvi spominskih obeležij - spotikavcev, ki so največji decentralizirani spomenik žrtvam nacizma, Dnevnik.