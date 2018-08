Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Nakopičena odpadna embalaža na Snaginem dvorišču v Mariboru. Foto: Radio Maribor/Vesna Martinec Dodaj v

Uroš Macerl

15. avgust 2018 ob 10:31

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nekateri si to predstavljajo zelo preprosto. Potrebuješ eno peč, vržeš noter, zgori in ob tem izrabiš toploto. A to ni res, mi dobivamo skozi dimnike nore količine izredno nevarnih strupov.

Ekolog opozarja, da na zmanjševanje količin odpadkov z zažiganjem ne bi smeli gledati poenostavljeno, MMC