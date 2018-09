Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Urša Menart med snemanjem. Foto: Vertigo, Željko Stevanić Dodaj v

Urša Menart

11. september 2018 ob 13:42

Portorož - MMC RTV SLO

Med mladimi se pogosto pojavi vprašanje, kaj naj sploh tukaj počnem, če pa je drugje lahko bolje. Tudi starejšim se včasih zdi čudno, da še vedno obstajajo mladi, ki si želijo ostati v Sloveniji. Starejši pogosto celo priporočajo odhod v tujino, v smislu, pojdite, dokler ste še mladi, in izkoristite to priložnost. A tako razmišljanje v resnici ne rešuje težav. Morda si z odhodom na delo v tujino lahko izboljšaš ekonomski položaj, če je to tvoja prioriteta v življenju, dolgoročno pa se mi to, da naši mladi bežijo nekam na sever, ne zdi najbolje.

Režiserka uvodnega filma Ne bom več luzerka na Festivalu slovenskega filma o dilemi, ali ostati doma ali iti v tujino; STA.