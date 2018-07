Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.7 od 6 glasov Ocenite to novico! Na vaša vprašanja bo odgovarjala Violeta Bulc. Foto: EPA Dodaj v

Klepet s komisarko Violeto Bulc

Glavna tema spreminjanje ure

26. julij 2018 ob 08:26

Ljubljana - MMC RTV SLO

V četrtek ob 10.30 bo gostja v MMC-jevi spletni klepetalnici evropska komisarka za promet Violeta Bulc. Glavna tema spletnega klepeta bo javno posvetovanje o ureditvi poletnega časa.

Evropska komisija je v začetku julija začela javno posvetovanje, v okviru katerega lahko do 16. avgusta državljani EU-ja izpolnijo tudi spletni vprašalnik. Posvetovanje je del nedavno začete ocene direktive EU o poletnem času, s katero želi komisija ugotoviti, ali bi bilo treba pravila o spreminjanju ure na poletni in zimski čas spremeniti.

Po zakonodaji EU o ureditvi poletnega časa je treba ure premakniti dvakrat letno. Večina držav članic EU ima dolgo tradicijo premikanja ure, ki sega vse do prve in druge svetovne vojne in naftne krize v 70. letih prejšnjega stoletja. Za premik na poletni čas so se države takrat odločile predvsem zaradi prihranka energije in drugih razlogov, denimo varnosti v cestnem prometu, večjih možnosti za prostočasne dejavnosti zaradi daljšega dneva, ali pa so zgolj želele uskladiti čas v svoji državi z ureditvijo v sosednjih državah ali glavnih trgovinskih partnericah.

...