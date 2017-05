Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Gost spletnega klepeta bo novinar RTV SLO in predsednik SNS-ja Tomaž Karat. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Klepet s Tomažem Karatom, novim predsednikom SNS-ja

MMC-jev klepet

15. maj 2017 ob 15:52

Ljubljana - MMC RTV SLO

Pred mesecem dni je predsednik Sindikata novinarjev Slovenije postal Tomaž Karat, v sredo, 17. maja, ob 12. uri pa bo gost MMC-jeve spletne klepetalnice.

Sindikat bo v kratkem začel pogajanja z vlado za dvig plačnih razredov novinarjev in urednikov, v katerih bo načel tudi vprašanja položaja in delovnih pogojev novinarjev. Poleg tega se boste s Karatom lahko pogovarjali še o tem, s kakšnimi organizacijskimi in drugimi težavami se danes soočajo novinarji pri svojem delu, kaj se dogaja z novinarskim delom v tehnološko hitro spreminjajočem se okolju, ali ta poklic še predstavlja četrto vejo oblasti …

Vabljeni k pogovoru!

A. Č.