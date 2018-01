Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ilinka Todorovski je prepoznavno ime RTV Slovenija. Foto: Osebni arhiv Dodaj v

Klepetajte z varuhinjo pravic gledalcev in poslušalcev, Ilinko Todorovski

MMC-jev spletni klepet

11. januar 2018 ob 22:40

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ob 12.00 na MMCklepet prihaja varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev Radiotelevizije Slovenija, Ilinka Todorovski.

"Živimo v času vsesplošnega zmanjševanja zaupanja v javne storitve in neprikritih poskusov razgradnje javnih družbenih servisov. V tem obdobju RTV Slovenija tem bolj potrebuje institut varuha, kot enega od vogalov, ki podpira zavezanost javnosti," se glasi vizija varuhinje Ilinke Todorovski.

Je bila pri tem poslanstvu do zdaj uspešna? Je bilo njeno mnenje o primeru Thompson pravilno in vsebinsko utemeljeno? Kakšna je sploh vloga tega instituta - bi ga bilo treba okrepiti ali ukiniti? Vse to in še več lahko Ilinko Todorovski povprašate ob 12.00. Vabljeni k zastavljanju vprašanj.

