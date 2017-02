Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.7 od 12 glasov Ocenite to novico! Darko Milanič je v lanski sezoni k Mariboru prišel po porazu vijoličastih v prvem spomladanskem krogu proti Celju. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Milanič se spogleduje s strategijo igre Napolijevega trenerja

Ogrinec najbližje prvemu moštvu

20. februar 2017 ob 19:20

Maribor - MMC RTV SLO

"Od prvega dne smo se ukvarjali s taktiko v napadu in obrambi," je zimske priprave Maribora opisal trener Darko Milanič, ki je bil gost MMC-jeve spletne klepetalnice.

Milanič je povedal, da so bile razmere doma zaradi mraza neprijazne, povsem drugače pa je bilo v Turčiji: "V prvem delu priprav smo se morali v domačem okolju zelo prilagoditi razmeram, v Turčiji smo pa imeli idealne pogoje za delo. Glede primerjave z jesenskim delom je pričakovati, da bomo najprej potrebovali nekaj tekem, da dosežemo izvrstno formo s konca prejšnjega tekmovalnega dela."

Navijači vijoličastih seveda upajo, da bo Maribor že to soboto, ko bo v Ljudskem vrtu ob 20.15 gostovala Olimpija, pokazal veliko: "Pričakujem zelo trdo tekmo, polno emocij na igrišču in na tribunah, zelo razgreto atmosfero. Vajeni smo takšnih tekem. V preteklosti smo se na izzive v derbijih odzvali fantastično in verjamem, da bo tako tudi tokrat. Od prve do zadnje minute gremo na zmago!"

Kje bo prostor za Gregorja Bajdeta?

Ker se je v ekipo vrnil posojeni Gregor Bajde, naše bralce zanimalo, na katerem položaju bo igral. Milanič: "Gregorja v tej postavitvi, v kateri igramo, vidim v "špici", jasno pa je, da nenehno razmišljam o različnih postavitvah in tudi ta opcija je ena od njih. Tudi na pripravah smo že igrali v tej postavitvi, z Bajdetom na krilnem veznem in Vršičem za napadalcem."

Na vprašanje, koliko priložnosti bodo dobivali mladi, predvsem Ogrinec, Štor in Celar, je Milanič odgovoril: "Vsi trije kažejo izjemen potencial. Naredili so velik napredek, tako da so sedaj bližje morebitnim nastopom. Se pa posamezniki seveda razlikujejo po trenutni pripravljenosti za igranje na tej ravni. Vsi nimajo enakega izhodišča, tako da je denimo Sandi Ogrinec v tem trenutku najbližje prvemu moštvu."

Epizoda v Leedsu: Kaj je šlo sploh prav?

49-letni Milanič je v klepetu odgovoril tudi na vprašanje, kaj je bilo narobe v Leedsu (tam je bil trener leta 2014), da se je epizoda tako hitro končala in ali ima še željo, da gre v tujino. "Če se pošalim, bi lažje povedal, kaj je šlo prav. Trenutno nimam nobene želje po delu drugje, uživam v Mariboru." In kateri trener je trenutno najbolj po njegovem okusu? "Najzanimivejši je Maurizio Sarri, trener Napolija. Po načinu dela in na splošno strategije v igri, ki jo imajo njegova moštva."

Celoten klepet lahko preberete spodaj.

M. R.