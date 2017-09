Volivci v tujini se lahko samo še danes prijavijo za referendumsko glasovanje

Glasovanje iz tujine

8. september 2017 ob 07:09

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Volivci, ki bodo na dan glasovanja v tujini, ker tam stalno prebivajo, se lahko za referendumsko glasovanje po pošti prijavijo samo še danes, tisti, ki bodo v tujini zgolj začasno, pa morajo prav tako danes do polnoči sporočiti, ali bodo glasovali po pošti ali na voliščih na diplomatsko-konzularnih predstavništvih.



Tisti volivci, ki stalno prebivajo v tujini, lahko glasujejo na enem izmed 32 diplomatsko-konzularnih predstavništev, kjer bo na dan referenduma odprto volišče, ali po pošti. Za glasovanje po pošti pa morajo svojo glasovnico za razliko od državnozborskih volitev sporočiti Državni volilni komisiji, kar lahko storijo še danes. Ni pa se jim treba prijaviti za glasovanje na diplomatsko-konzularnih predstavništvih.

Po pošti ali na enem izmed diplomatsko-konzularnih predstavništev bodo lahko glasovali tudi volivci, ki bodo na dan referenduma v tujini začasno. Tudi oni morajo svojo namero še danes sporočiti Državni volilni komisiji, in sicer za oba načina glasovanja.

Glasovanje po pošti bo sicer mogoče tudi iz Slovenije. Na takšen način lahko glasujejo oskrbovanci domov za starejše, ki nimajo stalnega prebivališča v domu, tisti, ki so na zdravljenju v bolnišnicah ali zdraviliščih oziroma so v zavodih za izvrševanje kazenskih sankcij. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, če predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Ti volivci morajo Državno volilno komisijo o tem, da želijo glasovati po pošti, obvestiti do 13. septembra.

Sa. J.