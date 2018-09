Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! VEM! vstopa v osmo sezono in z izjemno priljubljenostjo dokazuje, da smo Slovenci ugankarski narod, saj si vsako oddajo v povprečju ogleda skoraj 145 tisoč gledalcev. Foto: Žiga Culiberg Dodaj v

Vabljeni na klepet z Aljošo Ternovškom, voditeljem kviza VEM!

Kviz VEM! se vrača na male zaslone 17. septembra

11. september 2018 ob 16:30

Ljubljana - MMC RTV SLO

Z novimi križankami in novo sezono se na male zaslone vrača nova, osma sezona priljubljenega kviza VEM! O pripravah na novo sezono in novostih bo v četrtek, 13. septembra, ob 13. uri, v MMC-jevi spletni klepetalnici spregovoril eden izmed voditeljev, Aljoša Ternovšek.

Letošnja novost so križanke z 10 besedami tudi v prvem krogu. To pomeni še več raznolikih, zanimivih vprašanj za tekmovalce v studiu in gledalce pred televizijskimi zasloni. Ustvarjalci se v teh dneh se pripravljajo na snemanje novih jesenskih oddaj, med katerimi bodo tudi "superfinalne" oddaje s petkratnimi zmagovalci in posebne oddaje z znanimi Slovenci, ki bodo na sporedu konec oktobra.

Kviz VEM! od ponedeljka do petka ob 18.20 na TV SLO 1; prvič 17. septembra.

Voditelja Aljoša Ternovšek in Anže Zevnik bosta še naprej skrbela za prijetno ozračje in pošten razplet tekmovanja. Da je VEM! kviz za vse generacije, bo dokazal najstarejši med vsemi dosedanjimi tekmovalci, 85-letni Stanko s Ptuja, ki ga boste videli v prvi oddaji nove sezone.

Jesen prinaša nove tekmovalce in izzive v kvizu VEM! Sodobno in dinamično obliko polurne televizijske zabave, privlačno tako za mlado občinstvo kot tudi ugankarje in radovedneže vseh vrst, bosta še naprej vodila Anže Zevnik in Aljoša Ternovšek.

