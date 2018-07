Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.7 od 17 glasov Ocenite to novico! Na vaša vprašanja je odgovarjala Violeta Bulc. Foto: MMC RTV SLO/Miloš Ojdanić Dodaj v

Violeta Bulc: Prioriteta EU-ja je premik tovora s cest na železnice

Klepet z evropsko komisarko za promet Violeto Bulc

26. julij 2018 ob 08:26,

zadnji poseg: 26. julij 2018 ob 10:29

Ljubljana - MMC RTV SLO

Gostja v MMC-jevi spletni klepetalnici je bila evropska komisarka za promet Violeta Bulc. Ki je odgovarjala na vprašanja o prihodnosti cestninjenja, spreminjanju poletnega časa in varnosti v cestnem prometu.

Evropska komisija je na začetku julija začela javno posvetovanje, v okviru katerega lahko do 16. avgusta državljani EU-ja izpolnijo tudi spletni vprašalnik. Posvetovanje je del nedavno začete ocene direktive EU-ja o poletnem času, s katero želi komisija ugotoviti, ali bi bilo treba pravila o spreminjanju ure na poletni in zimski čas spremeniti. Komisarka je ob tem navedla, da so prejeli že 1,3 milijona odgovorjenih anket, na katerih bo temeljila končna odločitev, pri kateri pa je več možnosti.

Veliko vprašanj se je, glede na obdobje dopustov, nanašalo na cestninjenje po državah članicah EU-ja, ki je, kot poudarja Bulčeva, v pristojnosti posameznih držav članic, medtem ko je na evropski ravni najdlje prišla direktiva o enotnih standardih za cestninjenje za celoten EU, kjer upa, da bo prišlo do končne odločitve med parlamentom in komisijo.

Na vprašanja, ki so se nanašala na javni potniški promet, je Bulčeva odgovorila, da na ravni komisije ves čas pazijo, da se storitve odvijajo v konkurenčnem okolju. Na področju varnosti v prometu pa so na ravni komisije pripravili vseevropski pristop, ki se nanaša na vozila in ne nazadnje tudi voznike. Trenutno se na ravni komisije ukvarjajo tudi z digitalizacijo v prometu, kjer so v pripravi integrirane logistične storitve in integrirane vozovnice.

L. L.