Ali vam delam krivico?

Kolumna Romane Kocjančič

26. februar 2017 ob 09:27

Ljubljana - MMC RTV SLO

Evangeličani praznujejo letos 500-letnico reformacije! Spomin na prenovo kristjanov in ustanovitev nove Cerkve pa pomeni tudi 500 let iskanja dialoga med kristjani. Veliko srečanj, razprav, v iskanju skupnega in različnega v teh stoletjih!

V tem iskanju edinosti pa krščanske ženske že 130 let živijo preprost in praktičen ekumenizem. Prvi koraki segajo v leto 1887. Metodistične in prezbiterijanske kristjanke so se prvič zbrale v Združenih državah pri molitvi za misijone. Iz tega je zraslo največje ekumensko svetovno gibanje. Temelji na molitvi žensk različnih Cerkva in krščanskih skupnosti ter solidarni podpori.

Molitev ne pozna meja, tudi prava dobrota ne! Prvi svetovni molitveni dan je potekal v Evropi leta 1927 v Lodžu na Poljskem. Molitev pripravljajo vsako leto ženske ene države. Tako na prvi petek v marcu molijo ženske 24 ur po vsem svetu z ženskami iz določene države, od sončnega vzhoda na Vzhodu do zahoda. Leta 1982 so bile v središču molitvenega dne Irke. Na ta dan so skupaj molile po različnih krajih Irske katoličanke in protestantke s severa. To pa je bilo šest let pred mirovnim sporazumom.

Svetovni molitveni dan je karizmatično gibanje, ki temelji na poglabljanju Svetega pisma, molitvi in solidarnosti. Pri molitvi se pridružijo ženskam tudi možje in otroci.

Letos so molitev pripravile ženske s Filipinov. Poudarek so dale socialni, ekonomski in družbeni pravičnosti. Predstavile so svojo bogato in lepo otoško državo. Vsak dan jo zapusti 4.000 ljudi zaradi revščine. Dodatno težo življenju predstavljajo naravne katastrofe. Ženske tudi v boju proti kriminalu, mamilom, ki ga vodi predsednik Duterte, izgubljajo može in sinove. Prav tako umirajo tudi v zemljiških sporih. Zato so spodbujene z evangelijskim besedilom naslovile svojo molitev z vprašanjem Ali vam delam krivico?. Božja logika pozna pravičnost, kjer ima vsak pravico do življenja in ne vladajo zakonitosti trga kot v naši človeški logiki.

S svetovnim molitvenim dnevom žene opozarjajo tudi na ekumenizem, ki ne pozna meja. Ko molijo, spoznavajo življenje in stiske žensk v eni izmed držav sveta, ki prek njih dobijo svoj glas. V Sloveniji pripravljajo molitev ženske že 20 let. Tudi letos bo potekala 3. marca v Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Rogaški Slatini, Izoli in Velikih Laščah. Podprle pa bodo projekte, ki pospešujejo izobraževanje in dostojanstvo žensk na Filipinih, v Evropi in Sloveniji. Že dobro leto pa pripravljajo molitev Slovenije, ki bo potekala leta 2019.

Ženske nismo in ne smemo biti enake moškim. Ob možatosti izgubljamo sebe. Različni smo in živimo drug ob drugem. Poklicane pa smo ženske, da v stiku z življenjem varujemo veličino človeka. Lepe smo zaradi sebe, topline in domačnosti, ki ju nosimo v sebi. "Harmonija, poezija, lepota," so vrline ženske, ki jih prinašamo v ta svet, je pred kratkim dejal papež Frančišek.

"Brez žensk ni harmonije v tem svetu, ni lepote!" Tudi v našem patriarhalnem družbenem prostoru ne, kjer je vloga ženske še vedno zgodovinsko in sociološko pogojena. Toda brez ženske ali tudi brez moškega bi bil svet sterilen!

Romana Kocjančič, TV Slovenija

